Два матча Лиги Европы пройдут без зрителей из-за угрозы коронавируса

УЕФА продолжает принимать экстренные меры для предотвращения массового распространения эпидемии.

Поединки 1/8 финала Лиги Европы между Олимпиакосом и Вулверхэмптоном и Севильей и Ромой будут проводиться за закрытыми дверями, информирует официальный сайт УЕФА.

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Оба матча состоятся в четверг (12 марта). Это не первые еврокубковые игры, которые придется проводить при пустых трибунах. В среду ПСЖ и Боруссия Дортмунд сойдутся в рамках ответного матча 1/8 Лиги чемпионов без зрителей.

Напомним, ранее Серия А приняла решение приостановить чемпионат на неопределенный срок из-за угрозы коронавируса.

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