В УЕФА сообщили о подозрительных моделях ставок во время двух матчей первого квалификационного раунда Лиги конференций 2023/24. Об этом информируєт The Athletic.

Заря получила расписание матчей Лиги конференций – луганчане стартуют против экс-клуба Яремчука

Внимание руководящего европейского органа привлекли встречи между Алашкертом и Арсеналом Тиват, а также РФС и Македонией GP. Армянская команда победила в ответном матче со счетом 6:1 (общ. 7:2). А латвийская одолела клуб из Северной Македонии 4:1 (общ. 5:1). Обе игры состоялись 20 июля. Алашкерт и РФС, две команды-победители, вылетели в следующем раунде, поэтому ни одна из четырех команд не будет участвовать в групповом этапе Лиги конференций.

Подозрительные модели ставок вызывают беспокойство, поскольку они могут свидетельствовать о договорных матчах или манипуляциях, неправомерном использовании внутренней информации или других противоправных действиях.

УЕФА, согласно своему регламенту, начал расследование в отношении четырех команд.

Трансферный дедлайн, лето 2023: Барселона получила желаемое, провал Баварии, экс-игрок Динамо в Шахтере – как это было