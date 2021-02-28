"Эмоции переполняют от такого гола. Очень рад, что забил победный мяч и помог команде выиграть. Победа далась нам тяжело, она для нас стала первой на выезде, а это вдвойне приятно. На последних секундах встречи решил взять инициативу на себя и так случилось, что забил.

Костышин: Федык пусть возмущается сколько хочет – я не сказал, что недоволен судейством

Стадион в Ковалёвке все-таки для меня фартовый. Здесь я забивал за молодежную сборную Украины. Теперь два матча, две победы, два гола.

Мы первый сезон в Премьер-лиге, мы голодны до побед. Поэтому для нас каждая победа – это праздник. Уверен, во втором круге мы еще покажем, кто мы есть, и будем набирать очки чаще, чем в первом круге", – сказал Кухаревич в эфире программы "Тур ONLINE".

Напомним, Рух благодаря голу Кухаревича на шестой добавленной минуте вырвал победу у Колоса 2:1 и, набрав 13 очков, поднялся на одиннадцатую строчку турнирной таблицы.

Рух вырвал феерическую победу у Колоса – автогол вратаря, незабитый пенальти, 3 удаления и шедевр на последних секундах