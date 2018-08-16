toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
БРАГА - ЗАРЯ БОРДО - МАРИУПОЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Два матча 1-го тура Серии А перенесены из-за трагедии в Генуе

22:00 26 Читати українською
Два матча 1-го тура Серии А перенесены из-за трагедии в Генуе
Два матча 1-го тура Серии А перенесены из-за трагедии в Генуе

Матчи 1 тура Серии А Сампдория – Фиорентина и Милан – Дженоа будут сыграны позже из-за обвала моста в Генуе.

Руководство Серии А приняло решение о переносе матчей 1-го тура Серии А клубов из Генуи – Сампдории и Дженоа, сообщает Football Italia.

Матчи 1-го тура Серии А начнутся минутой молчания из-за трагедии в Генуе

Ранее представители обеих команд попросили перенести первые матчи на другую дату.

"Новые даты проведения двух матчей первого тура будут объявлены в ближайшие дни в соответствии с действующими правилами", – говорится в заявлении Серии А.

Отметим, что Сампдория должна была принимать Фиорентину, а Дженоа сыграть на Сан-Сиро с Миланом.

Италия1 турСан-Сиро (Милан)

Милан - Дженоа: Воскресенье 19 августа 2018

Милан
до матча
2
дн
:
22
час
:
58
мин
Дженоа
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Сампдория Сампдория Италия Милан - Дженоа Сампдория - Фиорентина Дженоа Дженоа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
28
мин
Арсенал-Киев
19:00
Черноморец
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук