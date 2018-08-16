Два матча 1-го тура Серии А перенесены из-за трагедии в Генуе

Матчи 1 тура Серии А Сампдория – Фиорентина и Милан – Дженоа будут сыграны позже из-за обвала моста в Генуе.

Руководство Серии А приняло решение о переносе матчей 1-го тура Серии А клубов из Генуи – Сампдории и Дженоа, сообщает Football Italia.

Матчи 1-го тура Серии А начнутся минутой молчания из-за трагедии в Генуе

Ранее представители обеих команд попросили перенести первые матчи на другую дату.

"Новые даты проведения двух матчей первого тура будут объявлены в ближайшие дни в соответствии с действующими правилами", – говорится в заявлении Серии А.

Отметим, что Сампдория должна была принимать Фиорентину, а Дженоа сыграть на Сан-Сиро с Миланом.