Из-за травм поле покинули два ключевых игрока мадридцев – Карим Бензема и Федерико Вальверде.

Неожиданное фиаско мадридцев с хет-триком Солера в видеообзоре матча Валенсия – Реал – 4:1

Француз успел открыть счет, но после перерыва почувствовал боль в бедре и был вынужден уступить место Мариано Диасу. Точный срок восстановления Бензема будет известен только после детального обследования, информирует AS. Как известно, форвард уже давно не вызывается в сборную Франции, поэтому две недели перерыва может использовать на свое восстановление.

Ситуация Вальверде несколько хуже. Через трещину берцовой кости он вылетел минимум на месяц. Уругвайцу не хватит паузы на полноценное восстановление, что добавит Зинедину Зидану кадровых проблем. 21 ноября Реал будет играть против Вильярреала в рамках Примеры, а 25-го важнейший поединок с Интером в 4 туре ЛЧ.

Валенсия уничтожила Реал благодаря трем пенальти и автоголу: (не)заслуженный разгром, исторический матч и конец Марсело