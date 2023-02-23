В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Ливерпулем (2:5) Дэвид Алаба и Родриго получили травмы, в связи с чем пропустят матчи с Атлетико и Барселоной.

Алаба попросил о замене в середине второго тайма матча на Энфилде. После матча австриец прошел медобследование, по итогам которого медики Реала установили игроку диагноз – повреждение мышц в дистальной трети бицепса правой бедренной кости. Об этом информирует официальный сайт Реала.

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Согласно Marca, Алаба выбыл приблизительно на месяц.

Также раньше времени матч с Ливерпулем завершил форвард Родриго. Медики диагностировали у него травму левой грушевидной мышцы. Как информирует Marca, срок восстановления бразильца займёт до 10 дней.

Оба футболиста не смогут сыграть в матчах с Атлетико (25 февраля) и Барселоной (2 марта) в чемпионате Испании.

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