В понедельник, 21 апреля, за два тура до конца чемпионата, Бернли и Лидс гарантировали себе повышение в классе. Бернли одолел Шеффилд Юнайтед (2:1), а Лидс обыграл Сток Сити (6:0). Обе команды набрали по 94 очка в турнирной таблице, и Лидс опережает “бордовых” благодаря лучшей разнице мячей (+14).

Ванат в Англию: журналист подтвердил интерес к звезде Динамо со стороны претендента на выход в АПЛ

Таким образом, Бернли удалось вернуться в АПЛ сразу же после вылета. Лидсу пришлось подождать два года.

Третий участник АПЛ определится в плей-офф. Сейчас места в зоне плей-офф занимают Шеффилд Юнайтед, Сандерленд, Бристоль Сити и Ковентри.

Напомним, что Лидс заинтересован в услугах форварда Динамо Владислава Ваната.

Ливерпуль дожал Лестер благодаря голу Трента – "лисы" официально вылетели из АПЛ