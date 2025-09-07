После летних слухов украинский нападающий Ромы Артем Довбик вновь попал в поле зрения двух английских клубов. По данным Ontheminute.com, Ньюкасл и Лидс внимательно следят за ситуацией в преддверии следующего трансферного окна.

Лидс рассматривает Довбика как идеальное приобретение для усиления своей атаки. Его физические данные и стабильная результативность делают его высоко ценимым руководством английского клуба. Тем временем Ньюкасл также нацелился на центрального нападающего Ромы. "Сороки" хотят расширить возможности Эдди Хау и рассматривают Довбика как потенциальное приобретение уже в январе.

Рома, в свою очередь, продолжает высоко оценивать форварда, который перешел прошлым летом из Жироны. Однако Артем не убедил Гасперини, и его уход, по цене, позволяющей избежать потерь капитала, может принести тренеру римлян дополнительные средства для дальнейшего усиления состава.

