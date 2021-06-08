Кажется, в испанских СМИ появилась очень интересная "традиция" – позориться во время представления команды Андрея Шевченко.

Авторитетное издание AS решило спрогнозировать потенциальный состав сборной Украины на грядущий чемпионат Европы, но что-то пошло не так.

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В частности, центральным форвардом испанские журналисты поставили Руслана Малиновского, который играет на позиции атакующего хава. А вот Александр Караваев вообще закрывает две позиции на поле – он одновременно расположился слева в обороне и справа в полузащите, хотя в сезоне 2020/21 играл преимущественно на позиции правого защитника.

Заметим, для "сине-желтых" Евро-2020 начнется 13 июня матчем против команды Нидерландов. Также в квартет С попали Австрия и Северная Македония.

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