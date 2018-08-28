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Два экс-футболиста Шахтера продолжат карьеру в оккупированном Крыму

10:30 484 Читати українською
Два экс-футболиста Шахтера продолжат карьеру в оккупированном Крыму
Алексей Курилов / фото ПФК Кизилташ

Два украинских футболиста – Алексей Курилов и Илья Глушицкий перешли в клубы с оккупированного Крыма.

По информации портала Крымский спорт, Алексей Курилов стал футболистом бахчисарайского клуба Кизилташ.

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Отметим, Курилов – воспитанник донецкого Шахтера, успевший поиграть в чемпионате Украины за Металлист, Ворсклу, Зарю, Таврию и запорожский Металлург. Кроме этого, Курилов выступал за молодежную сборную Украины.

Предыдущим клубом 30-летнего футболиста был российский Факел.

Еще одним украинским футболистом крымского клуба стал Илья Глушицкий, который продолжит карьеру в составе клуба Океан из Керчи. К слову, Илья также является воспитанником академии "горняков". В чемпионате Украины играл в составе ужгородской Говерлы.

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Теги
Алексей Курилов Алексей Курилов Ілля Глушицький Ілля Глушицький Крым
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