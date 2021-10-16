Тоттенхэм имеет огромные потери в составе после перерыва на матчи сборных.

Двое игроков "шпор" сдали положительные тесты на COVID-19, информирует Sky Sports. Клуб решил не раскрывать их фамилий, но оба уже изолированы.

Милан потерял еще одного игрока основы из-за коронавируса

Коронавирус – далеко не единственная проблема Тоттенхэма. Четверо игроков команды выступали за свои сборные в южноамериканском отборе, который длится дольше, чем европейский. Санчес, Ромеро, Эмерсон и Ло Чельсо только недавно вернулись в расположение клуба и вряд ли успеют подготовиться к ближайшему матчу.

Добавим, что Тоттенхэм занимает 8-ю строчку в таблице АПЛ. В 8-м туре подопечные Эшпириту Санту будут играть против Ньюкасла (17 октября).

Іспит для Роналду та Лєвандовскі, "кризове дербі" Барселони, пекельний виїзд Моурінью: топ-матчі євровікенду