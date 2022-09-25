Команда Александра Петракова обыграла Армению со счетом 5:0. Два непосредственных участника этого погрома оказались в сборной недели по версии SofaScore. Речь идет об Артеме Довбике, в активе которого дубль и ассист после выхода на замену, и Данииле Игнатенко, который впервые забил за сборную Украины.

Армения – Украина: Тымчик, Зубков, Довбик, Лунин, Игнатенко, Ярмола – исторического шоу для Лиги наций еще недостаточно

Символическая сборная 5-го тура Лиги наций от SofaScore:

Голкипер: Георгий Мамардашвили (Грузия);

Защитники: Диогу Далот (Португалия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Валентин Роберж (Кипр), Никушор Банчу (Румыния);

Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия), Даниил Игнатенко (Украина), Кевин Де Брюйне (Бельгия);

Нападающие: Илиян Стефанов (Болгария), Александар Митрович (Сербия), Артем Довбик (Украина).