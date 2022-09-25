Два игрока сборной Украины попали в символическую сборную недели Лиги наций от SofaScore
Украинцы оказались в когорте игроков, которые наиболее эффективно провели 5-й тур группового этапа Лиги наций.
Команда Александра Петракова обыграла Армению со счетом 5:0. Два непосредственных участника этого погрома оказались в сборной недели по версии SofaScore. Речь идет об Артеме Довбике, в активе которого дубль и ассист после выхода на замену, и Данииле Игнатенко, который впервые забил за сборную Украины.
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Символическая сборная 5-го тура Лиги наций от SofaScore:
Голкипер: Георгий Мамардашвили (Грузия);
Защитники: Диогу Далот (Португалия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Валентин Роберж (Кипр), Никушор Банчу (Румыния);
Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия), Даниил Игнатенко (Украина), Кевин Де Брюйне (Бельгия);
Нападающие: Илиян Стефанов (Болгария), Александар Митрович (Сербия), Артем Довбик (Украина).