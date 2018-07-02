Два игрока Полтавы находятся на просмотре в Карпатах

Главный тренер Карпат Олег Бойчишин рассказал о подготовке команды к новому сезону и потенциальных новичках.

"Я вполне доволен, ребята максимально выкладываются на тренировках. Уверен, что в будущем это даст результаты. Возможно, на данный момент мы не можем порадовать болельщиков победой, но я убежден, что победы будут. Надо только пройти этот этап. Желательно без травм.

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Действительно, мы просматриваем Олега Бородая и Максима Кучинского, которые ранее выступали в ФК Полтава. В целом по работе на тренировках они составили неплохое впечатление. По первой их игре (против Агробизнеса. – прим. Футбол 24), то я никогда не могу дать оценку на основе этого. Нужно пересмотреть несколько матчей, предоставить время на адаптацию. Только тогда можно формировать определенное впечатление", – цитирует Бойчишина официальный сайт Карпат.