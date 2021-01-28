К тренировкам с основой Динамо присоединятся сразу два представителя "молодежки".

Накануне молодежный состав Динамо провел товарищеский матч с ФК Левый берег. Спарринг лично посетил главный тренер киевлян Мирча Луческу.

Спарринги Динамо на сборе в Турции будет транслировать Спорт 1

"Бело-синие" уверенно победили 3:0, а на румынского наставника очень положительное впечатление произвели хавбеки команды Юрия Мороза – Викентий и Назар Волошины, сообщает издание Динамомания. Первый забил два мяча, второй – активно действовал на фланге.

В результате, было принято решение, что на втором сборе, на который Динамо вылетает завтра, 29 января, оба футболиста будут работать в составе первой команды.

Напомним, на сборах в Турции Мирча Луческу запланировал пять контрольных матчей, в которых соперниками киевлян будут болгарский Лудогорец, грузинское Динамо, болгарский ЦСКА, македонская Шкендия и белорусский БАТЭ.

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