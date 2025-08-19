"Футбол 24" обсудил последние события в чемпионате Испании и выступления там украинцев. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.

Каталонская Жирона ужасно начала новый сезон Ла Лиги. Еще в пятницу на родном Монтильиви команда из пригорода Барселоны уступила Райо Вальекано (1:3). Счет мог быть еще более унизительным, но гости сбавили обороты во втором тайме. До перерыва Жирона горела 0:3, оставшись на 45-й минуте в меньшинстве.

"Выдающийся игрок": Цыганков услышал вердикт испанских СМИ после матча Жироны, Крапивцов не остался без внимания

К этому времени аргентинский вратарь Гассанига успел привезти на свои ворота два гола. Перед свистком на перерыв Пауло, в попытке на финтах обойти Де Фрутоса, получил красную карточку за фол последней надежды, который привел к пенальти. Закрывать дефицит голкиперов в каталонском коллективе пришлось украинцу Крапивцову. Влад не сумел парировать 11-метровый удар, но второй тайм отыграл на уровне, совершив несколько добротных сейвов.

От звонка до звонка отыграл встречу Виктор Цыганков, которому удалось оформить ассист на Жоэля Року. Украинский вингер на скорости прошел двух игроков Райо и покатил мяч в свободную зону.

Кроме этого, в свежем выпуске осветили скандал, связанный с матчем более именитого каталонского коллектива – Барселоны, которая переиграла Мальорку (3:0).

