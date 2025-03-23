Турция одолела Венгрию в ответном матче плей-офф Лиги наций (3:0). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Сборная Венгрии была полна решимости отыграться после поражения в первом матче со счётом 1:3, но лишь усугубила своё положение. Повторно проиграв Турции, Венгрия потерпела первое домашнее поражение за 13 матчей.

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Как и в Стамбуле, команда Марко Росси получила два удара за несколько минут, которые сбили ее с ног – Турция забила дважды в течение трёх минут: Хакан Чалханоглу отличился с пенальти, а Арда Гюлер забил с игры.

Окончательно добил хозяев Абдулкерим Бардакчи. Так Турция повысилась в классе и теперь продолжит свои выступления в Дивизионе А.