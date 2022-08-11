Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич рассказал о сложной и напряженной работе с Михаилом Мудриком для качественного улучшения его реализации.

"Когда у вингера в конце сезона нет голов и ассистов, это плохой показатель. Я с ним уже несколько раз говорил на эту тему. 2 гола в 19 матчах – это мало для нашего ключевого игрока.

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Работаем ментально и на тренировках, чтобы он лучше занимал позицию и реализовывал свои моменты, проявляя скорость", – сказал Йовичевич в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, Мудрик провел за "горняков" 26 матчей в УПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. Накануне в спарринге против словенского Домжале (3:0) Михаил оформил дубль (с пенальти и с игры).

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