Брайтон уступил Челси в рамках 1-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Фрэнк Лэмпард уже в первом матче сезона выпустил двух немецких новичков – Хаверца и Вернера. Именно Тимо заработал пенальти, после которого Жоржиньо открыл счет.

Челси на классе переиграл Брайтон, Вулверхэмптон уверенно одолел Шеффилд Юнайтед на старте АПЛ

В начале второго тайма команды выдали невероятные две минуты, за которые успели обменяться шедеврами. Сначала Леандро Троссар сравнял счет, но Рос Джеймс очень быстро снова вывел Челси вперед. Точку в игре поставил Зума, забив после подачи с углового.