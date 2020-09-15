Два гола-шедевра в видеообзоре матча Брайтон – Челси
08:28 - Читати українською
Брайтон уступил Челси в рамках 1-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Жоржиньо 23’
Рис Джеймс 56’
Курт Зума 66’
23’ Жоржиньо
56’ Рис Джеймс
66’ Курт Зума
Фрэнк Лэмпард уже в первом матче сезона выпустил двух немецких новичков – Хаверца и Вернера. Именно Тимо заработал пенальти, после которого Жоржиньо открыл счет.
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В начале второго тайма команды выдали невероятные две минуты, за которые успели обменяться шедеврами. Сначала Леандро Троссар сравнял счет, но Рос Джеймс очень быстро снова вывел Челси вперед. Точку в игре поставил Зума, забив после подачи с углового.
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