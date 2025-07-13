"Шахтер выиграл у Ильвеса на классе. Просто на классе. И откровенно будем говорить, что команда соперника уровнем слабее. Это было видно во всем.

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А насчет дубля Алиссона и трех ассистов... Исходя из того, что позволил соперник, это не показатель. Да, для уверенности Алиссона это супер. Тем более в таком матче проявить себя. Кевин и Алиссон действительно порадовали. Приятно было смотреть на крайних полузащитников. Они сыграли неплохо.

Есть претензии к другим футболистам даже с таким соперником, но это уже другое. А так дебют у Алиссона получился. Неплохой футболист. Посмотрим, что дальше будет. Опять же, посмотрим на показатели с сильным соперником. Я считаю, что с Бешикташем будет немного другая игра. И по-другому Шахтер будет играть", – сказал Воробей в комментарии Sport.ua.

Напомним, в первом матче квалификации Лиги Европы Шахтер разбил Ильвес со счетом 6:0. Голами отмечались только бразильцы – Алиссон (дубль), Кауна Элиас, Кевин, Педринью и Невертон.

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