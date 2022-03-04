Два футбольных арбитра из Киева защищают Украину от российской оккупации
После нападения русской армии многим украинцам пришлось сменить профессию.
Глава комитета арбитров Ассоциации футбола г. Киева Александр Шамич сообщил, что два выпускника организации помогают противостоять захватническим планам России.
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В частности, арбитр профессиональных команд УАФ Алексей Гаркуша сейчас работает врачом скорой помощи, спасая жизнь нашим гражданам. Его коллега Андрей Лисицкий защищает Украину с оружием в руках в рядах территориальной обороны.
Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.
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