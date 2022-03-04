Глава комитета арбитров Ассоциации футбола г. Киева Александр Шамич сообщил, что два выпускника организации помогают противостоять захватническим планам России.

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В частности, арбитр профессиональных команд УАФ Алексей Гаркуша сейчас работает врачом скорой помощи, спасая жизнь нашим гражданам. Его коллега Андрей Лисицкий защищает Украину с оружием в руках в рядах территориальной обороны.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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