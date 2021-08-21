РБ Лейпциг без проблем разгромил Штутгарт (4:0) во 2-м туре немецкой Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на Футбол 24.

РБ Лейпциг преобладал соперника в течение всего матча, а потому 4 забитых мяча в ворота Штутгарта вполне закономерны. Но два из них – еще и невероятно красивые.

РБ Лейпциг с фантастическим дублем Собослая уничтожил Штутгарт

В конце первого тайма Собослаю удался мощный удар из-за пределов штрафной в дальний угол – голкипер был бессилен. После перерыва Доминик превзошел самого себя, забив невероятной красоты мяч прямым выстрелом со штрафного. Также за "быков" еще отмечался Эмиль Форсберг, а вот Андре Силва из Штутгарта записал в свой пасив автогол.

4:0 – РБ Лейцпиг одержал первую победу в Бундеслиге после ухода Юлиана Нагельсманна в Баварию.