Два дубля и разгром "волков" в видеообзоре матча Боруссия Д – Вольфсбург – 6:0
06:00 - Читати українською
Боруссия Д принимала Вольфсбург в 31 туре Бундеслиги. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
завершено
15’ Карим Адейеми
28’ Себастьян Алле
37’ Дониэлл Мален
54’ Джуд Беллингем
59’ Карим Адейеми
86’ Джуд Беллингем
15’ Карим Адейеми
28’ Себастьян Алле
37’ Дониэлл Мален
54’ Джуд Беллингем
59’ Карим Адейеми
86’ Джуд Беллингем
Боруссия Д позволила Баварии обойти себя в турнирной таблице. Комана Терзича не потеряла шансы завоевать титул в текущем сезоне, поэтому должна была побеждать. Игроки "шмелей" устроили голевую феерию, забив шесть голов в ворота Вольфсбурга. Адейеми и Беллингем оформили дубли в этой встрече. Гости не смогли забить даже гол престижа.
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Дортмундцы занимают второе место в турнирной таблице с 64 баллами, отставая от Баварии всего на один пункт. Вольфсбург находится на седьмом месте с 46 очками.
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