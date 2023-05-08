Боруссия Д позволила Баварии обойти себя в турнирной таблице. Комана Терзича не потеряла шансы завоевать титул в текущем сезоне, поэтому должна была побеждать. Игроки "шмелей" устроили голевую феерию, забив шесть голов в ворота Вольфсбурга. Адейеми и Беллингем оформили дубли в этой встрече. Гости не смогли забить даже гол престижа.

Боруссия Д уничтожила Вольфсбург, забив шесть голов – перфоманс Адейеми сохранил интригу в битве за "салатницу"

Дортмундцы занимают второе место в турнирной таблице с 64 баллами, отставая от Баварии всего на один пункт. Вольфсбург находится на седьмом месте с 46 очками.