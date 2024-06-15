"Два дня назад я был в отпуске, а сегодня забиваю на Евро": случайный "джокер" Германии – о сумасшедшей смене лета
11:45 - Читати українською
Полузащитник сборной Германии Эмре Джан не может поверить своему счастью.
10’ Флориан Вирц
19’ Джамал Мусиала
45+1’ Кай Хаверц
68’ Никлас Фюлькруг
90+3’ Эмре Джан
Райан Портеус 45’
Антонио Рюдигер 87’
10’ Флориан Вирц
19’ Джамал Мусиала
45’ Райан Портеус
45+1’ Кай Хаверц
68’ Никлас Фюлькруг
87’ Антонио Рюдигер
90+3’ Эмре Джан
Капитана Боруссии Д не было в первоначальной заявке немцев на Евро, но за 2 дня до первого матча его экстренно вызвали вместо травмированного Александара Павловича. В стартовой игре против Шотландии Джан вышел на замену и даже успел забить гол.
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"Сумасшедшая история. Два дня назад я был в отпуске, как вдруг мне позвонили в среду. Я успел провести одну тренировку, вышел сегодня и забил на Евро. Я очень счастлив, благодарен Юлиану Нагельсманну и его команде", – цитирует Джана Bayern & Germany.
Напомним, следующий матч на Евро Германия проведет 19 июня, принимая Венгрию в Штутгарте.
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