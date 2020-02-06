"Два чемпиона – лучший один": Шахтер выпустил эпичное промо матча против Бенфики

Донецкий Шахтер подготовил невероятный анонс матча против Бенфики в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Пресс-служба Шахтера подготовила эффектное видео в преддверии поединка "горняков" против Бенфики в рамках Лиги Европы.

Бенфика имеет серьезную потерю на матчи против Шахтера

Отметим, что это первый матч "горняков" на официальном уровне после зимнего перерыва. Шахтер продолжит еврокубковую кампанию встречей с лиссабонской Бенфикой. Добавим, что "орлы" также стали чемпионом своей страны в прошлом сезоне.

Напомним, что матч Шахтер – Бенфика состоится 20 февраля, начало в 19:55.

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