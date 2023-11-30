В начале 2000-х годов Валенсия была одной из сильнейших команд Европы. "Летучие мыши" дважды вплотную приближались к наивысшему триумфу на евроарене, но так и не смогли устроить праздник для себя и фанатов.

Сейчас Валенсия переживает глубокий кризис, но еще недавно "летучие мыши" соревновались за самые высокие места не только на внутренней арене. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает об одной из лучших команд начала нового тысячелетия, которая была в шаге от воплощения мечты, но так и не смогла сделать победный финальный рывок в Лиге чемпионов.

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Команда, которая влюбляла

Валенсия под руководством знаменитого Эктора Купера превратилась из команды просто именитых игроков в гранда, готового бить даже самых сильных соперников. Каньисарес, Айяла, Карбони, Мендьета, Бараха, Гонсалес, Карью, Ангуло, Аймар, молодой Висенте – тогда аргентинцу удалось заставить весь футбольный мир произносить эти имена.

Ни один из этих исполнителей не был на уровне с приставкой "топ", но Куперу удалось объединить их в один яростный коллектив, который прессинговал соперников на каждом клочке поля, быстро перестраивал оборону, поражал быстрыми выпадами и не давал долго контролировать мяч.

Для победы в чемпионате этих качеств было мало, а вот для удачных выступлений в Лиге чемпионов – целиком. На коротких дистанциях авантюризм и назойливость дают больший профит, поэтому Купер замахнулся на амбициозную цель – несмотря на все прогнозы, стать сильнейшим в Европе вместе с Валенсией.

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Приближение к трону

Первым испытанием для Валенсии в ЛЧ 1999-2000 должен был стать Хапоэль из Хайфы в третьем квалификационном раунде. "Летучие мыши" легко одержали две победы и прошли в первый групповой этап к Баварии, Рейнджерс и ПСВ. Команде Купера предсказывали борьбу за выход группы, но уже там она перевыполнила ожидания и доыла путевку в следующий этап с первого места.

Далее последовали группа В с МЮ, Фиорентиной и Бордо. Действующий победитель ЛЧ был первым, но для прохода дальше Валенсии хватило и второго места. В первом матче 1/4 Месталья стала свидетелем позорного избиения Лацио – 5:2. В Риме "летучие мыши" расслабились и даже проиграли 0:1, но это уже ничего не значило – команда Купера готовилась к полуфиналу с Барсой.

Снова ключевой стала магия Местальи – "блаугранас" поехали домой с позором 1:4 и минимальнымде Бур и Коку сохранили лицо каталонцам перед родными болельщиками.

На финал пришлось ехать на Стад де Франс, где ждал еще один испанский гранд и король Лиги чемпионов – мадридский Реал. На этот раз аргументов у Купера и Ко не нашлось: Морьентес, МакМанаман и Рауль снова сделали Реал обладателем "ушастого" кубка, а Валенсия после горького разочарования вернулась домой, сделала выводы и начала перестройку.

Финал, после которого плакали даже победители

Поскольку выступление в финале привилегий не дает, в новом сезоне ЛЧ Валенсия снова стартовала с третьего квалифай-раунда. Вакер Инсбрук из Австрии крови попил, но во втором матче "летучие мыши" разобрались с соперником и пошли дальше. История повторилась: в квартете с Лионом, Олимпиакосом и Херенвеном сильнее были ребята Купера.

В следующей группе снова выпал Юнайтед, к нему добавили Штурм и Панатинаикос. Теперь Валенсия была увереннее и завоевала первое место в группе благодаря лучшей разнице мячей. Футбольный мир начал верить в чудо – неужели этой команде, где нет ни одной суперзвезды, снова удастся дойти до конца?

Четвертьфинал с Арсеналом можно смело называть имени Каньисареса. Испанец выдал просто безумные матчи, и благодаря выездному голу "летучие мыши" прошли в полуфинал в Лидс. С британцами играть было сложно, но во втором матче валенсийцев прорвало – 3:0 и снова финал!

Сага на Сан-Сиро начиналась удачно – уже на 3-й минуте Мендьета забивает пенальти, а через несколько минут Каньисарес берет "точку" от Шолля. Во втором тайме Дик Йол назначил в ворота Валенсии еще один пенальти (целиком заслуженно за игру рукой), и Штефан Эффенберг уверенно его реализовал. Бавария была сильнее, но Валенсия держалась достойно – все должно было решиться в серии пенальти.

Дуэль Кана и Каньисареса навсегда войдет в историю. В битве Кан-Кан, как ее назвали СМИ, сильнее был немец, но даже грозный Оли не сдержал скупой слезы, когда пошел утешать Каньисареса, который от отчаяния рыдал в газон.

После трагедии на Сан-Сиро Купер ушел тренировать Интер, Мендьета поехал покорять Италию в футболке Лацио, ряд лидеров также разбрелись по новым клубам, а поклонникам Валенсии осталось лишь вспоминать о том, как их любимцы были в шаге от того, чтобы покорить высшую европейскую футбольную вершину.