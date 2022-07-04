Два безумных голасо подряд – видео с тренировки нидерландского клуба
4 июля 06:00 - Читати українською
Игроки Витесса отличились двумя шедевральными голами на тренировке.
Игроки Витесса отрабатывали завершение навесных передач, ставших настоящим соревнованием – футболисты подарили невероятные голы один за другим.
Игрок сборной Колумбии забил победный гол в финале ударом со своей половины
Сначала один из игроков запер навес ударом через себя – мяч оказался в воротах от перекладины. Сразу после этого его одноклубник замкнул подачу пяткой в прыжке.
Добавим, что по итогам прошлого сезона Витесс завоевал путевку в Лигу конференций, заняв 6 место с 51 пунктом в активе.
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