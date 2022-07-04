Игроки Витесса отрабатывали завершение навесных передач, ставших настоящим соревнованием – футболисты подарили невероятные голы один за другим.

Игрок сборной Колумбии забил победный гол в финале ударом со своей половины

Сначала один из игроков запер навес ударом через себя – мяч оказался в воротах от перекладины. Сразу после этого его одноклубник замкнул подачу пяткой в прыжке.

Добавим, что по итогам прошлого сезона Витесс завоевал путевку в Лигу конференций, заняв 6 место с 51 пунктом в активе.

Россия напала на Украину: Металлист рискует потерять активы Ярославского, экс-игроки сборной сыграют матч стыда (LIVE)