В рамках воскресной программы 2-го тура АПЛ 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2025/26, 2-й тур

Эвертон – Брайтон – 2:0

Голы: Ндиайе, 23, Гарнер, 52

Нереализованный пенальти: Уэлбек, 77 (Брайтон)

Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1

Голы: Сарр, 37 – Хадсон-Одой, 57

Арсенал официально завершил трансфер игрока сборной Англии – рекордная продажа клуба АПЛ

Эвертон одержал первую победу в новом сезоне, одолев в родных стенах Брайтон. Героем "ирисок" стал Грилиш, который оформил по ассисту в каждом из таймов – Ндиайе замкнул его прострел, а Гарнер забил дальним ударом после скидки Джека. 2:0! Эти результативные действия стали дебютными для экс-вингера Сити в новом клубе.

"Чайки" создали несколько острых моментов в ответ, а на 77-й минуте даже заработали пенальти. Вот только размочить счет не удалось, ведь Пикфорд уверенно взял выстрел Уэлбека с "точки". В конце концов, финальный свисток зафиксировал дебютную победу "ирисок" в АПЛ на новом стадионе. К сожалению, Миколенко участия в этом событии не принимал – украинец восстанавливается после травмы.

В параллельной встрече Кристал Пэлас расписал ничью с Ноттингемом. На гол Сарра в первом тайме ответил Хадсон Одой, который отличился во втором. 1:1! "Орлы" стартуют с двух очков в первых двух турах, а "лесники" не смогли начать победную серию.

Арсенал разгромил Лидс – Дьокереш забил дебютные голы, Эдегор и Сака травмировались, 15-летний дебютант заработал пенальти