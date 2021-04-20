На фоне огромного давления на протяжении последних суток два английских клуба близки к "безумию", сообщает журналист Оливер Холт.

Клопп признался, хочет ли он покинуть Ливерпуль – боссы клуба присоединились к Суперлиге без ведома немца

Главным "подозреваемым" выглядит Ливерпуль. Юрген Клопп без особого энтузиазма воспринял новость об участии в Суперлиге, а фанаты публично пошли против клуба. Во вторник должна была состояться встреча руководителей Ливерпуля относительно планов на Суперлигу. Впрочем, ее внезапно отменили.

Напомним, в список учредителей Европейской Суперлиги вошли еще 5 представителей АПЛ – Манчестер Сити, Челси, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря