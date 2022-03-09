"Душа болит не только у меня, а у каждого украинца": Федецкий вступил в ряды терробороны
Бывший защитник Карпат, Днепра и Шахтера Артем Федецкий тоже решил защищать земли Украины от российских захватчиков.
"Были ли проблемы с записью в терроборону? Сначала да, ведь очень много патриотов, желающих защищать свой край, свою родную землю. Приятно, что в столь трудное время люди проявляют инициативу, потому что понимают всю сложность ситуации, наступления этих проклятых оккупантов.
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Ни в какие ворота не лезет то, что они творят на нашей украинской земле, как они обращаются с населением, как они ночью бомбят запретными бомбами наши города. Это досадно. Душа болит не только у меня, а у каждого украинца.
Такие моменты, чтобы в городе был порядок, чтобы не было провокаций, непонятных, подозрительных групп и мародерства – сейчас все хорошо. Люди сознательные, но в семье не без урода – случаются единичные случаи мародерства.
Люди, несмотря на такое время в стране, пытаются ради своих каких-то целей нажиться на чужом имуществе. Слава богу, это не массово, наши люди умные", – рассказал Федецкий в комментарии Вікна-Новини.
Добавим, что в ряды территориальной обороны записались и другие футбольные персоны, в частности, Александр Алиев. Утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора.
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