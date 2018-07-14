Дурм перешел в Хаддерсфилд

Фулбек дортмундской Боруссии Эрик Дурм продолжит карьеру в АПЛ.

Хаддерсфилд оформил трансфер немецкого фулбэка Эрика Дурма из дортмундской Боруссии. Стороны подписали контракт сроком на 1 год с возможностью продления соглашения еще на один сезон, сообщает официальный сайт "терьеров".

Переход 26-летнего крайнего защитника был инициативой главного тренера Хаддерсфилда Давида Вагнера, который работал с Дурмом во второй команде Боруссии Д.

Весь предыдущий сезон Эрик Дурм, который в 2014 году стал чемпионом мира, пропустил из-за травмы, после чего попытается реанимировать свои карьеру в АПЛ. Сумма трансфера не разглашается.

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