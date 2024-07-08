Известный журналист Игорь Цыганык в эфире YouTube-канала "Fantastic Football" вспомнил, как в отборе на Евро-2004 в матче Украина – Испания (2:2) Леонид Буряк, тогдашний наставник "сине-желтых", заменил Андрея Шевченко, после чего наша команда пропустила два гола.

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"Шевченко тогда кричал Буряку: "Так делать нельзя. Это катастрофа". Он так кричал, бросил куртку. И это было странно, потому что Шевченко держал двух защитников, сковывал оборону. Сыграли 2:2, все нивелировалось. Но было понятно, что конфликт между Шевченко и Буряком будет очень большой", – рассказал Цыганык.

Леонид Иосипович поспешил ответить маститому журналисту, обвинив последнего во лжи. "Пусть Цыганык сплетнями не занимается. Он и еще кое-кто, не буду называть фамилий, слыша звон, пишут всякую гадость. У меня никаких конфликтов с Шевченко никогда не было. Он дурак и сплетник! Это все, что я могу сказать о Цыганыке.

Я даже не хочу это обсуждать. Кто такой футболист и кто такой тренер? Это разные статусы, поэтому я удивлен, что такое пишут. Кому футболист может кричать? Вы слышали, чтобы какой-то профессиональный футболист кричал на тренера, не подбирая слов? Я, например, не слышал. Поэтому никого не слушайте. Никаких конфликтов у меня не было", – сказал Буряк в комментарии Zbirna.com.

Не смог сдержаться и болтливый комментатор, который парировал экс-тренеру сборной Украины. "Вот найдите этот матч и посмотрите, как Шевченко среагировал на свою замену. Он не бросает куртку, а что-то бурчит в адрес Буряка и идет на скамейку, там не один момент. Сами оцените, кто прав, а кто нет. Там небольшой кадр, но думаю, вы поймете.

Что мне еще говорить? Я был на этом матче и все видел и слышал, как и еще много людей. Если вы хотите разобраться, то посмотрите видео, а если вы хотите скандала, то мне это не нужно. Буряк что хочет – то пусть и говорит. Леонид Иосифович – это легенда футбола, легендарный тренер и футболист, который достиг огромных высот", – подытожил Цыганык.

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