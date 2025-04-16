"Мы должны быть требовательными, особенно в этих матчах. Сами усложнили себе задачу. Во втором тайме расслабились, думали, что мы слишком хороши.

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При счете 2:1 мы думали, что уже прошли квалификацию и что все кончено. Лига чемпионов такая. Вы можете столкнуться с командами с горячей толпой, которая может перевернуть игру. К полуфиналу нам придется быть более требовательными. Этот матч сослужит нам добрую службу на будущее.

Мы прошли квалификацию, счастливы. Попробуем сделать все возможное, чтобы попасть в финал", – цитирует Дембеле RMC Sport.

Напомним, что ПСЖ в полуфинале Лиге чемпионов с победителем пары Реал – Арсенал.

ПСЖ проиграл ответный матч с Астон Виллой, но прошел в полуфинал ЛЧ – Рашфорд и Ко едва не закамбечили с 1:5