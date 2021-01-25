"Стратегия на второй матч с Испанией была особенной. У нас было два дня между матчами, и не могли играть Малиновский, Зинченко, Кривцов, Степаненко и многие другие. Был очень сильный соперник, и мы волновались. На предматчевой тренировке мы не были уверены на 100 процентов в плане на игру. Было что-то, что нам не нравилось. Мы переживали не из-за игроков, а через план на игру.

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Если честно, то я не мог спать, в три часа ночи проснулся, посмотрел весь матч Испания – Португалия. На ужине Шева сказал, какие у него были переживания. Он был прав. В пять утра я отправил Шеве СМС: "Перед завтраком есть предложение встретиться поговорить. Есть интересная идея!". Думал он спит, но уже через минуту он перезвонил мне. И мы час общались, обменялись мнениями. И потом на завтраке в день матча мы показали игрокам, как хотим действовать в фазе обороны.

Затем пошли на поле и попытались рискнуть. Я сделал свою работу: подумал, проанализировал, выбирал варианты. Шева решился, у него была эта смелость, и он был очень силен в том, что передал нашу идею игрокам. Он передал им уверенность. Это была командная конструктивная работа.

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После матча в раздевалке мы почти плакали от радости из-за того, что пережили в эту ночь, день и во время матча. Это было что-то особенное! Ночью родилась эта идея, и после игры мы были счастливы. Надо отметить старания игроков. Они верили в наш план и за короткий отрезок времени изучили идею и поверили. Мы предложили, а они пошли за нами", – сказал Малдера в эфире YouTube-канала Бомбардир.

Напомним, сборная Украины обыграла команду Испании в рамках четвертого тура Лиги наций. Матч состоялся 13 октября прошлого года. Единственный гол в той встрече в середине второго тайма забил Виктор Цыганков. К сожалению, "сине-желтые" все же не сохранили свое место в элитном дивизионе Лиги наций, поскольку получили техническое поражение в последнем туре против Швейцарии.

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