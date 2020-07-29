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Думал пистолет, оказался термометр – работник бразильского клуба сконфузился при сканировании температуры

18:14 - Читати українською
Думал пистолет, оказался термометр – работник бразильского клуба сконфузился при сканировании температуры
Фото ФК Сеара

Меры для безопасного проведения матчей во время пандемии иногда провоцируют забавные ситуации.

Бразильский клуб Форталеза принимал ФК Сеара в рамках полуфинала Кубка Нордесте.

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Когда гости прибыли к стадиону, им измеряли температуру при выходе из автобуса. Один из сотрудников Сеары воспринял бесконтактный термометр за пистолет и обреченно поднял руки, думая, что на него нападают. Через несколько секунд человек разобрался в ситуации и направился в раздевалку вместе с командой.

К слову, ФК Сеара победила соперника (1:0) и завоевала путевку в финал турнира.

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