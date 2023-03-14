"Мне повезло с тем, что при Шевченко Малдера был помощником. И когда я работал в молодежной сборной, меня всегда были рады видеть на тренировках. Я старался чаще общаться с помощниками Шевченко. На самом деле Андреа открыт для всех. Он всегда дает советы каждому, отвечает на СМС-ки, когда надо что-то спросить.

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Малдера видел матчи, которые мы играли летом. Я шокирован этим – думал, он уже забыл о сборной. Он очень профессиональный, очень классный человек. Также с удовольствием поехал бы на стажировку к Артете", – рассказал Ротань в интервью ТаТоТаке.

Напомним, Андреа Малдера работал в сборной Украины с 2016 по 2021 годы. Сейчас итальянский специалист является помощником Роберто Де Дзерби в Брайтоне.

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