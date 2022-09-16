После сенсационного поражения от АЕКа из Ларнаки во втором туре Лиги Европы киевляне остаются единственной командой группы B, еще не набравшей ни одного очка. Как следствие, Динамо опустилось на последнюю строчку квартета, а шансы на выход в плей-офф значительно ухудшились. В УПЛ дела киевлян тоже обстоят не слишком удачно – два поражения в трех матчах и место во втором десятке турнирной итаблицы.

На послематчевой пресс-конференции в Кракове наставник "бело-синих" Мирча Луческу проанализировал очередную неудачу своей команды.

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– Мистер, что помешало Динамо достичь положительного результата?

– Психологическое состояние. Мы доминировали на поле, особенно во втором тайме, и, в целом, провели хороший матч. Доходили до зоны завершения, но не могли отдать последний пас. Наши ошибки лежат не в технической или тактической плоскости, а вытекают только из психологического состояния. Поэтому мы плохо начали матч, пропустили быстрый гол и дали Ларнаке возможность обороняться и контратаковать в течение остатка поединка.

Жаль, что наш гол не был засчитан, ведь, насколько я видел, офсайда в этом моменте не было. Даже VAR допускает ошибки.

В сложной ситуации, в которой мы сейчас находимся, Динамо нужна была победа, и мы пытались сделать для этого все, что могли.

– Считаете ли вы, что первые 30 минут стали решающими в ходе матча?

– Мы начали игру очень плохо. Футболисты совершали элементарные ошибки, отдавали неточные передачи. В моменте, предшествующем пропущенному голу, наш игрок был вынужден фолить – это именно психологическая ситуация. И это повлияло на результат всего матча, ведь Ларнака знала, как удержать счет. У этой команды хороший подбор футболистов, некоторые из которых выступали в Испании, Португалии, Франции. Соперники очень хорошо оборонялись и умело прерывали игру. Однажды голкипер держал мяч шесть секунд – это слишком много. Когда я играл в футбол, на ввод мяча давалось четыре секунды.

После пропущенного гола мы пытались как можно быстрее отыграться, однако, как я уже сказал, допускали ошибки в передачах. Однако у нас впереди еще четыре матча. После международной паузы некоторые футболисты вернутся в состав, и мы постараемся выглядеть лучше. Однако, нужно отметить, сегодня мы показали хороший футбол. Подвело только завершение атак.

– После матча со СК Днепр-1 вы сказали, что можете покинуть Динамо. Изменилась ли ваша позиция сейчас?

– Это сложный вопрос, ведь ситуация очень тяжелая. В какой-то момент я действительно думал об этом. Однако кто-то должен быть вместе с футболистами и помогать им пройти через этот трудный момент. Мы должны сконцентрироваться на чемпионате и Лиге Европы. Как я уже говорил на предматчевой пресс-конференции, сейчас у нас нет базы, мы не играем дома, переезжаем каждые несколько дней, а семьи футболистов разбросаны по разным странам Европы. Потому игрокам сложно сосредоточиться на футболе. Тем не менее, мы должны пройти через этот сложный период, сохраняя Динамо на высоком уровне. Нам нужны положительные результаты.

Ситуация повторяется: в матче с Фенербахче мы пропустили после углового и вбрасывания аута, с Бенфикой – подарили мяч соперникам. Это случается не потому, что команда не играет, а из-за ментальных проблем. У нас собраны молодые игроки, поэтому, возможно, они острее переживают стресс, чем более опытные исполнители, – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Следующий матч в Лиге Европы украинская команда сыграет 6 октября во Франции против Ренна, который вместе с Фенербахче лидирует в группе, имея 4 очка.

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