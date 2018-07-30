"Думал, Лужный прибьет меня": автор самого быстрого гола в истории о страхе оказаться в Динамо и стрельбе Прокопенко

Бывший российский футболист Михаил Осинов признался, как жалеет об отказе Валерию Лобановскому, который звал его в золотое Динамо Киев.

Сейчас он старший тренер молодежки Ростова, но его судьба могла вернуться совсем иначе. В 1997 году Осинова звали волгоградский Ротор и ... киевское Динамо. Результативный впоследствии полузащитник Ростова тогда играл за рубежом. Михаил так вспоминает те события: "Я отказал Валерию Лобановскому, который, взяв меня за шею, уговаривал перейти в киевское Динамо. Они готовились в Израиле к четвертьфиналу Лиги чемпионов с Ювентусом и провели с моим Маккаби контрольный матч (2:2).

"Динамо могло выигрывать у Баварии 4:0 или 5:0". Олег Лужный – о драматической ничьей 3:3 в полуфинале Лиги чемпионов 1998/99

Во время игры я "захерячил" Олега Лужного на бровке, и он начал на меня кричать: "Ты" гребучий "еврей!" – "Да я не еврей. Я русский". – "Русский? А чего тогда в ноги прыгаешь?" – "Не хотел. Прости". Думал, Олег прибьет меня.

После игры – звонок в номер: "Миша, это Лобановский". Я подумал – шутка. Оказалось, правда он. Был бы рядом кто-то мудрый, подсказал бы, что такие шансы не упускают, но я посмотрел тренировки Динамо и испугался – Шевченко, Ребров, Гусин, Калитвинцев, Шовковский... На их фоне чувствовал себя сопляком.

Затем-то мне говорили: раз Лобановский зовет сам, он будет вытягивать за волосы, как Мюнхгаузена, даже если у тебя что-то не получается", – вспоминает 42-летний экс-полузащитник в разговоре с МатчТВ.

Вместо Динамо Осинов оказался под руководством другого украинского тренера – Виктора Прокопенко, который впоследствии тренировал Шахтер. Только переехав в Ротор (сразу после этого не платили зарплату 8 месяцев), он почувствовал на себе все "прелести" российской глубинки: "Только приехал, пошел гулять в парке – и подрался. Гулял в наушниках, а на скамейке сидели две пьяных человека – мужчина и женщина. Услышал в спину: "Эй, ты, чудило". Я снял наушник: "Ты мне?" – "Да". Сцепились".

Прокопенко запомнился Осинову своей любовью к охоте и литературе. "Он много читал и иногда вместо установки на матч выдавал литературную цитату. Самая короткая установка была в день победы: "Сегодня 9 мая. Идите и уничтожьте их****".

Другой эпизод. На нашей базе на берегу Волги было очень большое поле – шириной метров 120. Ребята тренируются, что-то доказывают, а Прокопенко взял ружье и вместе с Есиповым стал стрелять в ворон. Запасные игроки расстраивались: "Какого черта мы здесь что-то доказываем, если он нас даже не смотрит?"

Он сумасшедший охотник. Помню, приехали в Одессу на сборы, и Прокопенко с Есиповым пропали на 3 дня. Команда работала со вторым тренером Зелькявичюсом, а они где-то охотились.

Прокопенко хвастался: "Я не пью, зато как разливаю"? При мне он действительно ни разу не выпивал. Еще удивлял тем, что садился голым по пояс – в одних шортах – в беседке у входа на базу и ел огромный арбуз с хлебом. Никогда такого не видел. Он говорил: "Очень вкусно!" Ну, не знаю. Не пробовал и не хочу".

The Sun и ESPN признали Осинова автором самого быстрого гола в истории. Он отличился на 2-й секунде во второй лиге, но достижение не удалось записать в Книгу рекордов Гиннеса.

"Руководство МИТОСа пообещало: "Мы этого добьемся". Но нужно было заплатить какой-то комиссии, чтобы она все пересмотрела и приняла решение. Моя реакция: "Сам я точно платить не буду. Еще чего". Других желающих не нашлось.

Лет 6 назад я отправился в Брюссель на чемпионат мира по мини-футболу среди полицейских. Прилетели в Бельгию, а виза у меня была испанская. Таможенник спросил: "Почему не летите через Испанию?" А потом вбил мое имя в поисковике и повернул ко мне компьютер. "Это ты, ты забил самый быстрый гол?" – "Ну, я". Пожал мне руку: "Проходите".

Кстати, в финале россияне проиграли, а чемпионом мира среди представителей полиции стала Украина.