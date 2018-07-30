toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ФФУ

"Думал, Лужный прибьет меня": автор самого быстрого гола в истории о страхе оказаться в Динамо и стрельбе Прокопенко

14:06 280 Читати українською
"Думал, Лужный прибьет меня": автор самого быстрого гола в истории о страхе оказаться в Динамо и стрельбе Прокопенко
Михаил Осинов / фото МатчТВ

Бывший российский футболист Михаил Осинов признался, как жалеет об отказе Валерию Лобановскому, который звал его в золотое Динамо Киев.

Сейчас он старший тренер молодежки Ростова, но его судьба могла вернуться совсем иначе. В 1997 году Осинова звали волгоградский Ротор и ... киевское Динамо. Результативный впоследствии полузащитник Ростова тогда играл за рубежом. Михаил так вспоминает те события: "Я отказал Валерию Лобановскому, который, взяв меня за шею, уговаривал перейти в киевское Динамо. Они готовились в Израиле к четвертьфиналу Лиги чемпионов с Ювентусом и провели с моим Маккаби контрольный матч (2:2).

"Динамо могло выигрывать у Баварии 4:0 или 5:0". Олег Лужный – о драматической ничьей 3:3 в полуфинале Лиги чемпионов 1998/99

Во время игры я "захерячил" Олега Лужного на бровке, и он начал на меня кричать: "Ты" гребучий "еврей!" – "Да я не еврей. Я русский". – "Русский? А чего тогда в ноги прыгаешь?" – "Не хотел. Прости". Думал, Олег прибьет меня.

После игры – звонок в номер: "Миша, это Лобановский". Я подумал – шутка. Оказалось, правда он. Был бы рядом кто-то мудрый, подсказал бы, что такие шансы не упускают, но я посмотрел тренировки Динамо и испугался – Шевченко, Ребров, Гусин, Калитвинцев, Шовковский... На их фоне чувствовал себя сопляком.

Затем-то мне говорили: раз Лобановский зовет сам, он будет вытягивать за волосы, как Мюнхгаузена, даже если у тебя что-то не получается", – вспоминает 42-летний экс-полузащитник в разговоре с МатчТВ.

Вместо Динамо Осинов оказался под руководством другого украинского тренера – Виктора Прокопенко, который впоследствии тренировал Шахтер. Только переехав в Ротор (сразу после этого не платили зарплату 8 месяцев), он почувствовал на себе все "прелести" российской глубинки: "Только приехал, пошел гулять в парке – и подрался. Гулял в наушниках, а на скамейке сидели две пьяных человека – мужчина и женщина. Услышал в спину: "Эй, ты, чудило". Я снял наушник: "Ты мне?" – "Да". Сцепились".

Прокопенко запомнился Осинову своей любовью к охоте и литературе. "Он много читал и иногда вместо установки на матч выдавал литературную цитату. Самая короткая установка была в день победы: "Сегодня 9 мая. Идите и уничтожьте их****".

Другой эпизод. На нашей базе на берегу Волги было очень большое поле – шириной метров 120. Ребята тренируются, что-то доказывают, а Прокопенко взял ружье и вместе с Есиповым стал стрелять в ворон. Запасные игроки расстраивались: "Какого черта мы здесь что-то доказываем, если он нас даже не смотрит?"

Он сумасшедший охотник. Помню, приехали в Одессу на сборы, и Прокопенко с Есиповым пропали на 3 дня. Команда работала со вторым тренером Зелькявичюсом, а они где-то охотились.

Прокопенко хвастался: "Я не пью, зато как разливаю"? При мне он действительно ни разу не выпивал. Еще удивлял тем, что садился голым по пояс – в одних шортах – в беседке у входа на базу и ел огромный арбуз с хлебом. Никогда такого не видел. Он говорил: "Очень вкусно!" Ну, не знаю. Не пробовал и не хочу".

The Sun и ESPN признали Осинова автором самого быстрого гола в истории. Он отличился на 2-й секунде во второй лиге, но достижение не удалось записать в Книгу рекордов Гиннеса.

"Руководство МИТОСа пообещало: "Мы этого добьемся". Но нужно было заплатить какой-то комиссии, чтобы она все пересмотрела и приняла решение. Моя реакция: "Сам я точно платить не буду. Еще чего". Других желающих не нашлось.

Лет 6 назад я отправился в Брюссель на чемпионат мира по мини-футболу среди полицейских. Прилетели в Бельгию, а виза у меня была испанская. Таможенник спросил: "Почему не летите через Испанию?" А потом вбил мое имя в поисковике и повернул ко мне компьютер. "Это ты, ты забил самый быстрый гол?" – "Ну, я". Пожал мне руку: "Проходите".

Кстати, в финале россияне проиграли, а чемпионом мира среди представителей полиции стала Украина.

Теги
Статьи Виктор Прокопенко Михаил Осинов Михаил Осинов Динамо Киев Динамо Киев Олег Лужный Валерий Лобановский футбольные курьёзы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
3
час
:
17
мин
Тренчин
18:30
Гурник
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук