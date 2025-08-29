– Думаю, вы сами увидели: была очень тяжелая игра, очень тяжелое поле. Погода немного изменила наши планы и тактику, потому что с первых минут мы почувствовали, что очень сложно на таком поле играть в наш комбинационный футбол.

Команда, как и в первом матче, использовала больше лонгболов, было больше борьбы, наверное, из-за таких же условий. Но уже через минут 20 мы нашли свою игру. Возможно, у нас было не так много моментов, но мы хорошо проходили первую и вторую зону. Опять же, не хватает финального паса, завершения, большей остроты. Из положительного – мы хорошо контролировали игру. Очень обидный гол во втором тайме, ведь соперник только 1-2 раза перешел на нашу половину и именно с контратаки забил. Хорошо, что вышел Элиас, заработал пенальти, и мы смогли отыграться. Считаю, что мы полностью переиграли этого соперника в обоих матчах и заслуженно прошли дальше.

– Ты сегодня сыграл не на своей родной позиции. Такой опыт у тебя впервые – играть именно форварда? Насколько ты комфортно себя чувствовал?

– Кстати, сегодня вспоминал, что я дебютировал в УПЛ за Шахтер на позиции центрального нападающего – против Ворсклы, еще в 2020 году. В общем я сегодня играл на всех позициях – и "девятки", и "десятки", и "шестерки". Где меня поставит тренер, где я в этот момент должен помогать команде – там и буду играть. Понимание есть. Да, возможно, это не моя основная позиция, она для меня несколько неестественная, и сложно бороться за мячи, особенно в верховой борьбе. Но с нашим комбинационным футболом, когда можно открываться на третьего или в недодачу, я пытался это использовать.

– В связи с такими позиционными изменениями, давал ли тебе какие-то личные наставления Арда Туран? Возможно, был особый разговор перед матчем?

– Если честно, ни, ничего особенного не было. Вообще я на теории узнал, что буду играть центрального нападающего.

– Удивился?

– Если честно, да. Сначала посмотрел состав – подумал, что я не буду играть, а потом увидел себя сверху. Последние 20 минут против Панатинаикоса на выезде я тоже действовал на этой позиции. Действительно, тяжело в борьбе. Есть у нас центрфорварды, например Кауан, который может придержать мяч, сохранить его, побороться. Чтобы мне качественно играть форварда, нужно больше открываться в недодачу или за спину. А в силовой борьбе – как вы видели – несколько раз терял мяч, когда меня в спину уже толкали. В этом также надо прибавлять физически, больше работать в зале.

– Какой вывод можешь сделать из квалификационных матчей Шахтера этим летом?

– Если честно, я немного разочарован, что мы вылетели из Лиги Европы. Считаю, что мы заслуживали большего, что должны были бы играть в этом турнире. Но случилось, как случилось. В этом сезоне мы не проиграли ни одного матча в основное время. Команда прогрессирует, у нас много молодых футболистов, еще двух подписали. Я уверен, что со временем с этим тренером мы будем иметь качественный футбол и очень сильную команду, – сказал Судаков в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, Шахтер одолел Серветт в двухматчевом противостоянии (общий счет – 3:2) и впервые в истории сыграет в основной сетке Лиги конференций. Между тем Судакова все чаще связывают с возможным переходом в Бенфику.

