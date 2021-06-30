"Это жестоко. Думал, что мы были лучше Украины, но пропустили ненужный гол. Потом попали в штангу и перекладину. Мы заслуживали лучшего, но сегодня этого не произошло.

Швеция – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Конечно, сложно играть дополнительное время в меньшинстве. Мы сражались как команда и обещали не сдаваться. Затем они забивают в последней атаке, простой навес и удар головой. Это невероятно сложно. Я бы променял все свои голы на Евро ради выхода команды в следующий этап. Мне очень грустно. У нас были большие цели, чем это", – цитирует Форсберга официальный сайт УЕФА.

Добавим, что именно хавбек РБ Лейпциг огорчил Украину под занавес первого тайма. Это был его четвертый гол на Евро-2020.

Украина драматично дожала Швецию в овертайме – команда Шевченко по праву пробилась в четвертьфинал Евро-2020