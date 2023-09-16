"Мы должны играть лучше, чем в первом тайме. Мы сделали это во втором, и это был лучший момент для реакции. До перерыва у нас были некоторые физические проблемы, мы не были резкими. Старались поставить в старт тех, кто готов после международного перерыва, и это был не идеальный выбор.

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Лучшей новостью после первого тайма было то, что все закончилось. Подумал, что мы уже не можем играть хуже. Поэтому во втором тайме изменились – и тактически, и физически. В конце концов, мы заслужили победу, это очевидно. Мы сравняли счет, продолжали контролировать, старались и все же победили, что важно для нас.

Качество скамейки запасных очень помогает. Я доволен составом, который мы имеем. Должны лучше играть в первых таймах в целом. Но мы еще не совсем стабильны, поэтому это невозможно. Слишком много нового. Я готов работать над этим, и ребята также. Они не сдавались, и это хорошо. Когда побеждаешь в не очень удачных матчах, ты можешь провести хороший сезон", – цитирует BBC наставника мерсисайдцев.

Напомним, что Ливерпуль победил Вулверхэмптон со счетом 3:1. После пяти туров команда Клоппа имеет в своем активе 13 очков. В следующем туре мерсисайдцы сыграют против Вест Хэма.

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