– Думаю, вам как минимум не стыдно сегодня за свою команду?

– Это 100 процентов. Мы понимали, с кем играем – с чемпионами страны. Поэтому мы играли схемой 5-4-1. Мы рассчитывали перекрыть фланги Шахтеру, где-то у нас это получилось. Мы понимали, какие игроки действуют на флангах, какие игроки в середине поле, поэтому мы насытили и фланги, и центр поля.

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Мне очень понравился второй тайм. Я благодарен ребятам, что они выдержали темп, который был. Я очень благодарен ребятам, что они играли до конца, стремились завершить этот матч по-другому, но Шахтер опытом, мастерством закрыл этот матч на последних минутах.

Действиями ребятами, отношением доволен, результатом – конечно, нет. Но если мы будем играть с такой интенсивностью, с такой, где-то не совсем замечательной, дисциплиной, но она во многих моментах была – то, думаю, все у нас будет хорошо.

– Тарануха, который вышел во 2-м тайме, отрабатывал и на защиту, и на атаку, создали несколько моментов.

– У нас очень сегодня сработали замены. Я считаю, что они улучшили нашу игру. Вышли более свежие игроки, и Шахтеру где-то было тяжеловато справляться с этим. Я благодарен ребятам, которые вышли на замену, потому что они усилили нашу игру, – сказал Шищенко для УПЛ ТВ.

К слову, сейчас Оболонь занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе "пивоваров" 18 набранных очков.

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