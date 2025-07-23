Бывший спортивный директор Александрии Иван Телько убежден, что клуб остается стабильным даже после потери главного тренера и нескольких игроков.

"С Александрией все в порядке. Ничего не ломается, клуб никуда не исчезает. Просто произошли изменения в тренерском штабе и у спортивного директора.

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Все остальные ключевые фигуры остались: генеральный директор, исполнительный директор, тимменеджер. Какого-то развала точно нет.

С Александрией все в порядке, ничего не рушится. Думаю, в Александрии будет все более-менее хорошо", – сказал Телько для Sport.ua.

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