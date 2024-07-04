"Мы с футболистами были на связи в течение последнего месяца. У ребят боевой настрой, все хотят работать. Удалось ли пригласить лучших? Думаю, да. На этот раз к нам присоединился ряд игроков, которых не было в Северной Македонии в элит-раунде. Считаю, что сейчас это самый сильный состав своего возраста.

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Проведение спарринга перед началом Евро-2024? Да, 9 июля проведем товарищеский поединок с польской командой, поскольку какое-то время перед чемпионатом Европы будем базироваться именно в Польше. В команде представители 13 разных клубов, как это скажется на сыгранности? Раньше в основном были представители двух команд (Динамо и Шахтера). Но сейчас много исполнителей выступает на высоком уровне, представляя первые клубные команды, поэтому при выборе игроков приоритет отдавался им.

Мы владеем полной информацией. Считаю, наш тренерский штаб хорошо изучил оппонентов. Теперь главное – донести все наши мысли до ребят, а им – использовать это на футбольном поле. Фаворит нашей группы – Италия? На бумаге, действительно, эта сборная стоит единолично. Итальянцы уверенно прошли свою группу в элит-раунде, но я пока что не спешил бы с выводами. В финальной части все команды могут преподнести сюрприз.

Задачи команды? Мы будем ставить перед командой максимальные задачи, но прежде всего очень хотелось бы пробиться на чемпионат мира U-20", – приводит слова Михайленко официальный сайт УАФ.

Добавим, что сборная Украины U-19 начнет Евро-2024 матчем против Северной Ирландии (15 июля). Следующим соперником станет Норвегия (18 июля), а завершится групповой этап поединком против Италии (21 июля).

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