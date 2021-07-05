"Жаль, конечно, но что делать. Я думаю, что Шевченко разберется со своими помощниками, что случилось. Я считаю, что команда не восстановилась после тяжелой игры со Швецией. Это имеет очень большое значение, потому что физическое состояние после трех-четырех матчей – мы не привыкли к такому, ведь англичане в самом начале забили мяч, взвинтили темп, потом во втором тайме еще три мяча забили головой.

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Шевченко говорит, что Кривцова поставил, потому что он может головой сыграть. Но мы же знаем, как англичане играют головой, поэтому должны были готовиться к этому. Тем не менее, это не критика, я говорю о том, что нужно разобраться и спокойно идти дальше. Единственное, я могу сказать, что тренерский штаб должен был поменять некоторых футболистов, видно было, что они уставшие, а на лавке были игроки, которые могли дать больше.

Шевченко ни в коем случае нельзя уходить, думаю, у него есть предложения от клубов. Он показал себя как тренер, он – умный и очень таланливый. Тактически он еще наберет опыта, я считаю, что он будет хорошим тренером", – цитирует Сабо официальный сайт телеканалов Футбол.

Напомним, контракт Андрея Шевченко со сборной Украины рассчитан до конца 2022 года, то есть до ЧМ в Катаре.

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