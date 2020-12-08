"У Месси сейчас особый момент не только в карьере, но и в жизни. У него были проблемы летом, решалось, останется ли он в Барселоне или нет. Но в матчах он всегда демонстрирует свой уровень.

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Думаю, у него скорее психологические проблемы, чем футбольные, но я не хочу вдаваться в подробности, поскольку это не имеет к нам никакого отношения. На поле Месси феномен и не раз это доказывал", – цитирует Пирло издание Marca.

Напомним, поединок между Барселоной и Ювентусом состоится уже сегодня, 8 декабря, в 22:00. Первая встреча команд завершилась победой каталонского клуба со счетом 2:0. Оба коллектива уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов – Барселона, набрав 15 очков в 5 матчах, занимает в турнирной таблице группы G первое место, Ювентус с 12-ю пунктами – идет вторым.

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