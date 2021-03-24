"Будем готовиться и стараться, чтобы такого уже не было (речь о поражении 1:7 в октябрьском спарринге, – прим.). Будем стараться играть на победу.

"Свой гол Франции команда Шевченко обязательно забьет": Цыганык оценил шансы Украины в матче с чемпионами мира

Думаю, Мбаппе уже может все. С ним нужно более интуитивно играть, даже не знаю, честно говоря. Не скажешь, что нужно прямо с ним рядом играть, у него очень хорошая скорость. Его нужно на расстоянии держать. Есть слабые стороны у всех. Думаю, с ним мы справимся", – сказал Забарный в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, уже сегодня, 24 марта, Украина проведет свой первый матч отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Франции. Начало встречи в 21:45.

Франция – Украина: анонс матча отбора к ЧМ-2022