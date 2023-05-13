"Думаю, родители не пожалели, что Мудрик не стал танцором": тренер украинца вспомнил старт карьеры звезды Челси
Михаил Меркулов, детский тренер Михаила Мудрика, признался, что мир мог не увидеть талант украинца на футбольном поле.
"Мудрик здесь начинал потихоньку (в спортивной школе Краснограда на Харьковщине, – прим.), но не бросал заниматься танцами. В конце концов, футбол победил.
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Он пропадал на стадионе. Родители, думаю, не пожалели, что он стал не танцором, а футболистом. И весь мир это увидел.
Он был очень непоседливый, у него была развита координация. Было видно, что он будет играть. У него скорость от бога, он трудолюбивый", – сказал Меркулов в интервью Суспільне.
Напомним, зимой 2023-го Мудрик перешел из Шахтера в Челси за 70+30 миллионов евро, став самым дорогим украинским футболистом в истории нашего государства. В текущем сезоне провел за "синих" 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.
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