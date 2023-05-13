Михаил Меркулов, детский тренер Михаила Мудрика, признался, что мир мог не увидеть талант украинца на футбольном поле.

"Мудрик здесь начинал потихоньку (в спортивной школе Краснограда на Харьковщине, – прим.), но не бросал заниматься танцами. В конце концов, футбол победил.

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Он пропадал на стадионе. Родители, думаю, не пожалели, что он стал не танцором, а футболистом. И весь мир это увидел.

Он был очень непоседливый, у него была развита координация. Было видно, что он будет играть. У него скорость от бога, он трудолюбивый", – сказал Меркулов в интервью Суспільне.

Напомним, зимой 2023-го Мудрик перешел из Шахтера в Челси за 70+30 миллионов евро, став самым дорогим украинским футболистом в истории нашего государства. В текущем сезоне провел за "синих" 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.

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