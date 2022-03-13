"В Александрии пока спокойно, только сирены напоминают о том, что происходит в Украине. Они довольно часто раздаются – каждый день, вечером и утром.

"Бог простит и мы простим": Гура – о Воронине, Ракицком и позиции Тимощука

О войне узнал, как и большинство людей – проснулся и увидел новости о том, что началась война, бомбят города. Одним из первых решений с руководством клуба был вопрос, что делать с футболистами. Мы в быстром режиме решили, что некоторым игрокам лучше поехать к своим семьям, а также быстро отправили легионеров домой.

Каспарс Дубра отправился в Латвию и подписал контракт с футбольным клубом РФШ. Я думаю, что он уже не вернется в Александрию. Руководство клуба решило попрощаться с ним по обоюдному согласию. Клаудио Спинелли тоже уехал, но по нему пока ничего неизвестно. А те, кто не сумел уехать, остались в Александрии. Хотелось бы, чтобы война завершилась как можно скорее, но я не могу залезть в голову руководителям России", – сказал Гура в комментарии FanDay.

Напомним, сегодня уже 18-й день войны. Российские захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, однако украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

Россия напала на Украину: Нидерланды против россиян, Абрамович теряет новых спонсоров, украинцы в Ювентусе (LIVE)