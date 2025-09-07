Полузащитник Зиры и сборной Азербайджана Джейхун Нуриев поделился ожиданиями от поединка против Украины в отборе на чемпионат мира-2026.

– Что думаете о предстоящем старте отборочного цикла ЧМ-2026?

– У нас очень сильные соперники в группе. Франция, Украина и Исландия последние годы регулярно выступают на крупных турнирах. Поэтому будет лишним сказать, что нас ждут непростые игры против классных команд.

– После тяжелого матча и непростой поездки в Исландию, в Баку вас будет ждать сильная сборная Украины. Что думаете об этой игре?

– Думаю, очко или очки можно заработать. Нужно верить в это. Нужно побороться за очки в этой встрече. Надеюсь, мы сможем это сделать, – сказал Нуриев для Azerisport.

Напомним, в стартовом матче отбора к ЧМ-2026 Азербайджан разгромно уступил Исландии – 0:5. Поединок между Украиной и Азербайджаном состоится 9 сентября в Баку, начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

