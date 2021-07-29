"Для нас это решение прозвучало как гром. Предпосылок для этого не было, провели отличные сборы, условия были созданы самые лучшие. Перед сезоном провели собрание, президент озвучил цели и задачи: надо было закончить сезон в топ-4.

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Мы с воодушевлением взялись за работу, знали, что в конце пути нас ждет бонус. Хочу отметить, что руководство клуба – очень порядочные люди, которые всегда сдерживали свое слово во всех отношениях.

После матча с Металлистом на собрании были Сергей Демченко и его отец Иван Александрович, которые нам объявили неприятную новость. О причинах, думаю, надо спрашивать у них. Возможно, они попросту перегорели.

Знаете, они всегда держали свое слово и свои обещания выполняли. Решались даже семейные и бытовые вопросы. Нет никакой обиды за их решение, язык никогда не повернется сказать про них что-то негативное. Мы уважаем их решение, ведь просто так подобные вещи не происходят. Боюсь, что повлияла какая-то серьезная ситуация, думаю, мы всего не знаем, нам всего не рассказали", – сказал Поднебенный в комментарии Sportarena.

Напомним, ранее президент Альянса Сергей Демченко сообщил, что снимает клуб с розыгрыша Первой лиги и ликвидирует все футбольные проекты. Последней каплей в принятии такого решения стало скандальное судейство в матче с Металлистом. Впоследствии Демченко подтвердил, что клуб продолжит существование, но уже с другими инвесторами.

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