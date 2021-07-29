"Думаю, нам не все рассказали": хавбек Альянса назвал причину нежелания руководства заниматься клубом
Полузащитник Альянса Вячеслав Поднебенный шокирован событиями, которые неожиданно свалились на команду.
"Для нас это решение прозвучало как гром. Предпосылок для этого не было, провели отличные сборы, условия были созданы самые лучшие. Перед сезоном провели собрание, президент озвучил цели и задачи: надо было закончить сезон в топ-4.
Альянс продолжит выступления в Первой лиге – президент опроверг слухи о приходе в клуб Смалийчука и Гельзина
Мы с воодушевлением взялись за работу, знали, что в конце пути нас ждет бонус. Хочу отметить, что руководство клуба – очень порядочные люди, которые всегда сдерживали свое слово во всех отношениях.
После матча с Металлистом на собрании были Сергей Демченко и его отец Иван Александрович, которые нам объявили неприятную новость. О причинах, думаю, надо спрашивать у них. Возможно, они попросту перегорели.
Знаете, они всегда держали свое слово и свои обещания выполняли. Решались даже семейные и бытовые вопросы. Нет никакой обиды за их решение, язык никогда не повернется сказать про них что-то негативное. Мы уважаем их решение, ведь просто так подобные вещи не происходят. Боюсь, что повлияла какая-то серьезная ситуация, думаю, мы всего не знаем, нам всего не рассказали", – сказал Поднебенный в комментарии Sportarena.
Напомним, ранее президент Альянса Сергей Демченко сообщил, что снимает клуб с розыгрыша Первой лиги и ликвидирует все футбольные проекты. Последней каплей в принятии такого решения стало скандальное судейство в матче с Металлистом. Впоследствии Демченко подтвердил, что клуб продолжит существование, но уже с другими инвесторами.
"Изнасилование украинского футбола": президент Альянса взорвался после судейского произвола в матче с Металлистом